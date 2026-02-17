Incendio e fumo appartamenti evacuati bambini messi in salvo
Alle 13, un incendio scoppiato in un appartamento nel quartiere Circus di Chirignago ha causato l’evacuazione di diversi residenti. Le fiamme sono divampate intorno all’una e i vigili del fuoco hanno passato più di due ore a spegnerle. Alcuni bambini sono stati messi in salvo dalle squadre di soccorso, mentre molte famiglie restano ancora all’esterno, al freddo, in attesa di poter rientrare.
Caos e preoccupazione al quartiere Circus di Chirignago nella notte tra lunedì e martedì. Le fiamme partite da un'abitazione di sette persone hanno rischiato di espandersi alle case vicine. Dispiegamento di vigili del fuoco, ambulanze, pattuglie di polizia ed esercito. Persone messe in salvo e fatte uscire dalle case di notte, al gelo. Il rogo sarebbe volontario Verso l'una, dopo oltre due ore d'interventi dei vigili del fuoco per domare le fiamme partite da un'abitazione al quartiere Circus di Chirignago, ancora erano diverse le persone fuori casa, in attesa di rientrare e al gelo.
Altopascio: incendio coinvolge tre appartamenti, evacuate 6 persone per il fumo
Nel primo pomeriggio di oggi, 29 dicembre 2025, a Altopascio, un incendio scoppiato da una canna fumaria ha interessato tre appartamenti.
Esce fumo dalla cantina: incendio a Gretta, dieci evacuati
Oggi, 25 gennaio, alle 17, si è verificato un incendio nel civico 6 di via Aquileia, nel rione di Gretta.
Incendio in un appartamento ad Arezzo: morto carbonizzato un uomo di 55 anniGravissimo incendio nella tarda mattina di oggi, sabato 14 febbraio, ad Arezzo. Le fiamme sono divampate in un appartamento all'ultimo piano di una palazzina. Un uomo di 55 anni è morto.
Muore nell'incendio dell'appartamento: tragedia all'ultimo piano del palazzoArezzo, accade in via Sirio: sono state viste fiamme e fumo uscire dalle finestre. Immediato l'allarme ai vigili del fuoco e al 118. Dentro l'abitazione è stato trovato il corpo senza vita
Alcune riprese aeree hanno catturato imponenti colonne di fumo che si alzavano da un incendio domestico a Centreville, in Virginia, domenica 15 febbraio, in seguito alla segnalazione di un'"esplosione". Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco e del Soccorso dell