Incendio e fumo appartamenti evacuati bambini messi in salvo

Alle 13, un incendio scoppiato in un appartamento nel quartiere Circus di Chirignago ha causato l’evacuazione di diversi residenti. Le fiamme sono divampate intorno all’una e i vigili del fuoco hanno passato più di due ore a spegnerle. Alcuni bambini sono stati messi in salvo dalle squadre di soccorso, mentre molte famiglie restano ancora all’esterno, al freddo, in attesa di poter rientrare.

Caos e preoccupazione al quartiere Circus di Chirignago nella notte tra lunedì e martedì. Le fiamme partite da un'abitazione di sette persone hanno rischiato di espandersi alle case vicine. Dispiegamento di vigili del fuoco, ambulanze, pattuglie di polizia ed esercito. Persone messe in salvo e fatte uscire dalle case di notte, al gelo. Il rogo sarebbe volontario Verso l'una, dopo oltre due ore d'interventi dei vigili del fuoco per domare le fiamme partite da un'abitazione al quartiere Circus di Chirignago, ancora erano diverse le persone fuori casa, in attesa di rientrare e al gelo.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Nel primo pomeriggio di oggi, 29 dicembre 2025, a Altopascio, un incendio scoppiato da una canna fumaria ha interessato tre appartamenti.

Oggi, 25 gennaio, alle 17, si è verificato un incendio nel civico 6 di via Aquileia, nel rione di Gretta.

