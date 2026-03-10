2000 in piazza | la Sardegna dice no alla periferia sanitaria

Circa duemila persone hanno partecipato a una manifestazione a Cagliari, partendo dalla basilica di Bonaria e arrivando fino al palazzo del Consiglio regionale in via Roma. La protesta è stata pacifica e ha coinvolto cittadini che hanno espresso il loro dissenso contro la periferia sanitaria. La manifestazione ha visto la presenza di numerosi cittadini, che hanno attraversato le vie del centro cittadino con cartelli e slogan.

Una mobilitazione di circa duemila persone ha trasformato le strade di Cagliari in un teatro di protesta civile, con il corteo che si è mosso dalla scalinata della basilica di Bonaria fino al palazzo del Consiglio regionale in via Roma. Il grido principale era chiaro: la Sardegna non deve accettare di essere una periferia sanitaria nazionale, rivendicando il diritto alla cura come bene comune e fondamentale per ogni cittadino dell'isola. Questa manifestazione, organizzata dal Coordinamento dei comitati per il diritto alla salute, ha convergere associazioni, operatori socio-sanitari OSS, rappresentanti sindacali e una trentina di sindaci provenienti da ogni angolo del territorio sardo.