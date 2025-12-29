Piazza Duomo svolta dopo 25 anni | il Consiglio dice sì alla riqualificazione

Il Consiglio comunale ha approvato la riqualificazione di Piazza Duomo, dopo 25 anni di attesa. La decisione segna un passo importante per il rilancio dell’area, con interventi mirati a migliorare la fruibilità e l’estetica dello spazio pubblico. La discussione si è concentrata sulle proposte di intervento e sul rispetto del patrimonio storico, aprendo una nuova fase per questa zona centrale della città.

Tempo di lettura: 3 minuti La sistemazione e il futuro di Piazza Duomo sono tornati all’attenzione del Consiglio comunale nell’ultima seduta del 2025. L’aula ha ripreso in esame una vicenda aperta dai bombardamenti alleati del 1943, quando furono distrutti ampie porzioni del tessuto urbano e la stessa Cattedrale cittadina. Da circa ottant’anni si attende la completa rinascita dell’area, più volte delineata in diverse ipotesi progettuali ma mai concretizzate integralmente. Un tema dunque attuale da decenni, per il quale non si è ancora riusciti a individuare una soluzione complessiva. Il Duomo è stato ricostruito, ma l’area compresa tra corso Garibaldi e piazza Orsini resta priva di una destinazione definitiva; mancano inoltre risposte chiare per il complesso situato di fronte all’ingresso della Cattedrale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Piazza Duomo, svolta dopo 25 anni: il Consiglio dice sì alla riqualificazione Leggi anche: Via libera alla variante urbanistica per la riqualificazione e valorizzazione di piazza Duomo Leggi anche: Valorizzazione del Mercato Albinelli: il Consiglio dice sì a investimenti, promozione e riqualificazione La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. ACR chiama….Amalfi risponde. Piazza Duomo, approvata la variante per riqualificare l’area: ora si cercano i fondi - Dopo più di vent’anni di discussioni, rinvii e contenziosi, il Consiglio comunale di Benevento segna un passaggio chiave sul futuro di piazza Duomo. ntr24.tv

