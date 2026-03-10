Il 20 marzo 2026, viene fondata Franco Franchi Edizioni, una nuova casa editrice specializzata nel genere fantasy. L'evento si inserisce in un contesto di crescita del settore editoriale e di interesse crescente per questa tipologia di letteratura. La nascita dell’azienda rappresenta un passo importante per il panorama culturale locale, aprendo nuove possibilità per autori e lettori appassionati di mondi fantastici.

, terra di grandi potenzialità e sfide strutturali, accoglie oggi un evento culturale che segna un nuovo inizio editoriale. Il 20 marzo 2026 uscirà Toto e l’eredità di Amos, il quarto romanzo dello scrittore palermitano Massimo Benenato, pubblicato dalla neonata Franco Franchi Edizioni. Quest’opera non è solo un libro, ma il punto di partenza per una nuova casa editrice fondata dal figlio dell’attore Francesco Benenato, noto in arte come Franco Franchi. Il romanzo si colloca nel genere fantasy d’atmosfera, unendo elementi epici a una profonda introspezione psicologica. La trama ruota attorno alla città elfica di Lumia, dove il furto delle Sacre Rune scatena una minaccia oscura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 20 marzo 2026: nasce Franco Franchi Edizioni con il fantasy

Articoli correlati

Il debutto della Franco Franchi Edizioni, in uscita il nuovo libro di Massimo BenenatoLo scrittore e regista firma "Toto e l'eredità di Amos", un romanzo fantasy d’atmosfera, capace di unire l'epica classica del genere a una profonda...

Ballando con le Stelle lascia il Foro Italico dopo 20 edizioniIl 2025 ha segnato un anno speciale per Ballando con le Stelle: il programma di Milly Carlucci ha celebrato le sue venti edizioni, ma ha anche...