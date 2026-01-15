Ballando con le Stelle lascia il Foro Italico dopo 20 edizioni

Nel 2025, Ballando con le Stelle ha raggiunto un traguardo importante, celebrando le sue venti edizioni. Contestualmente, il programma ha lasciato il Foro Italico, un luogo simbolo della televisione italiana, dopo due decenni di trasmissioni. Questo passaggio segna un momento di cambiamento e riflessione sulla storia e l’evoluzione dello show.

Il 2025 ha segnato un anno speciale per Ballando con le Stelle: il programma di Milly Carlucci ha celebrato le sue venti edizioni, ma ha anche salutato un luogo storico della televisione italiana. Dopo anni di dirette dall'iconico Auditorium Rai del Foro Italico a Roma, lo show si prepara a cambiare casa. Secondo quanto riportato dal Messaggero, la Rai ha deciso di interrompere il contratto d'affitto con l'Auditorium, di proprietà dell'ente Sport e Salute, un accordo che costava all'azienda pubblica circa 350.000 euro all'anno. Il contratto dovrebbe concludersi a giugno 2026, segnando così la fine di un'epoca che ha visto nascere e crescere programmi storici, come Carràmba! di Raffaella Carrà nel 1995 e, dal 2005, proprio Ballando con le Stelle per ben vent'anni consecutivi.

