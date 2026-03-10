Il debutto della Franco Franchi Edizioni in uscita il nuovo libro di Massimo Benenato

Lo scrittore e regista firma "Toto e l'eredità di Amos", un romanzo fantasy d’atmosfera, capace di unire l'epica classica del genere a una profonda sensibilità introspettiva Dopo il successo delle precedenti opere e il costante interesse del mondo cinematografico verso la sua produzione artistica, Massimo Benenato, figlio dell'attore Francesco Benenato, in arte Franco Franchi, firma Toto e l'eredità di Amos, un romanzo fantasy d’atmosfera, capace di unire l’epica classica del genere a una profonda sensibilità introspettiva. Il libro, in uscita il 20 marzo 2026, segna il debutto della Franco Franchi Edizioni. La tranquilla e leggendaria città elfica di Lumia viene sconvolta da un evento senza precedenti: il furto delle Sacre Rune, gli strumenti divinatori necessari per interpretare il futuro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

