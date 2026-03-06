Cariati | studenti vincono sport unisce scuole e comuni

Tra il 3 e il 6 marzo, le piazze di Cariati sono state animate dall’energia degli studenti dell’Istituto Comprensivo Papanice-Alfieri, che hanno partecipato a diverse competizioni sportive. Durante quei giorni, le attività hanno coinvolto vari studenti delle scuole locali e hanno contribuito a rafforzare il rapporto tra le diverse comunità scolastiche e il territorio. La manifestazione ha dimostrato come lo sport possa unire scuole e comuni in un momento di condivisione.

Le piazze di Cariati si sono riempite di energia giovanile tra il 3 e il 6 marzo, con gli studenti dell'Istituto Comprensivo Papanice-Alfieri che hanno trasformato le competizioni in una vera scuola di vita. I ragazzi crotonesi, sotto la guida del docente Mario Rama, hanno dominato il campo vincendo il primo posto nel calcio a 5 maschile e ottenendo un terzo posto e due quarti posti nelle gare di corsa veloce. L'evento non è stato una semplice serie di sfide atletiche, ma un progetto strutturato che ha unito scuole, comuni e istituzioni locali per promuovere valori universali attraverso l'attività motoria. Questa manifestazione rappresenta un punto di svolta educativo per il territorio, dimostrando come lo sport possa fungere da collante sociale tra le diverse realtà della provincia di Crotone.