Narcotraffico | la ‘ndrangheta usa Signal per il 40% di droga

Un’indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Catania ha rivelato che la ‘ndrangheta utilizza l’app di messaggistica Signal per il 40% dello scambio di droga. L’operazione, denominata Lost & Found, ha individuato un sistema complesso e ben strutturato per coordinare il traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Sono stati sequestrati dispositivi e analizzati conversazioni che dimostrano l’uso di questa piattaforma per le comunicazioni illecite.

Un'inchiesta giudiziaria denominata Lost & Found, condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, ha portato alla luce un sistema sofisticato di gestione del narcotraffico internazionale. I clan della 'ndrangheta, originari di Siderno in Calabria, hanno esteso il loro controllo logistico al porto di Catania, utilizzando applicazioni criptate per coordinare il passaggio di cocaina attraverso i container refrigerati. L'intervento dello Stato si è concretizzato con l'amministrazione giudiziaria della società Europa Servizi Terminalistici (E.S.T.) s.r.l., una misura che mira a bloccare l'infiltrazione criminale nei terminali portuali. Le indagini rivelano un modello operativo dove la corruzione è strutturata come un vero e proprio tariffario, chiedendo fino al 40% del valore dei carichi gestiti.