Droga | due arresti a Sezze Hanno 19 e 22 anni…
Due giovani di 19 e 22 anni sono stati arrestati a Sezze durante un blitz notturno dei Carabinieri, che ha portato al sequestro di droga, soldi e munizioni. I militari hanno intercettato i due mentre tentavano di nascondere sostanze stupefacenti in un box vicino alla loro abitazione, trovando anche alcune cartucce e denaro contante.
Un servizio di controllo svolto nella notte dai Carabinieri a Sezze si è concluso con due arresti in flagranza e con il sequestro di sostanze stupefacenti, denaro contante e munizioni. I provvedimenti hanno riguardato due uomini del posto, di 19 e 22 anni, fermati nel corso delle verifiche sul territorio. Le contestazioni: spaccio e munizioni per il 19enne, banconote false e ricettazione per il 22enne. In base a quanto riferito, il 19enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di munizioni. Il 22enne, invece, dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, possesso di banconote falsificate e ricettazione.
