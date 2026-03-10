1,5 milioni per salvare la pesca | visite sul campo

Il governo regionale ha stanziato un milione e mezzo di euro per sostenere la pesca costiera, settore fondamentale per l’economia del nord-est. Sono state avviate visite sul campo per verificare le esigenze e monitorare gli interventi. La somma rappresenta un aiuto diretto alle attività di pesca locale, con l’obiettivo di garantire la continuità delle attività e il sostegno alle comunità coinvolte.

Un milione e mezzo di euro è la cifra che il governo regionale ha messo a disposizione per salvare la pesca costiera, un settore vitale per l’economia del nord-est. L’assessore Alessio Mammi si è recato fisicamente nel mercato ittico di Cesenatico per incontrare i pescatori e verificare lo stato delle infrastrutture. La visita, avvenuta nei giorni scorsi, non è stata una semplice ispezione formale, ma un atto di presenza concreta accanto agli operatori del mare. I fondi stanziati per il 2026 sono divisi in due blocchi precisi: un milione di euro serve al ripristino degli allevamenti di vongole, mentre altri 500.000 euro mirano a combattere l’anossia e le alghe nocive. 🔗 Leggi su Ameve.eu

