Termoli | vongole a rischio fermo pesca fino a marzo per salvare

La decisione di fermare la pesca delle vongole a Termoli deriva da un aumento dei livelli di inquinamento che mette a rischio la salute del mare, portando al divieto fino al 31 marzo. I pescatori si trovano senza lavoro e affrontano difficoltà economiche crescenti. Le imbarcazioni rimangono in porto e le attività commerciali subiscono pesanti perdite. La misura mira a tutelare l’ambiente, ma crea un forte disagio tra chi lavora in mare.
Termoli, 23 febbraio 2026 – La pesca delle vongole a Termoli resterà bloccata fino al 31 marzo, prolungando una crisi che colpisce duramente i lavoratori del settore. La decisione, formalizzata con l’Ordinanza n. 0072026 firmata dal comandante della Capitaneria di Porto Giuseppe Panico, risponde a una situazione critica per la risorsa Chamelea gallina. I monitoraggi dell’Istituto Zooprofilattico G. Caporale hanno evidenziato una pressione eccessiva sulla specie, mettendo a rischio la sua rigenerazione naturale. Il fermo pesca, inizialmente previsto per un periodo più breve, è stato esteso su richiesta del Co. 🔗 Leggi su Ameve.eu
