Riposto tavolo tecnico urgente per riaprire i bacini portuali danneggiati e salvare la stagione di pesca

Riposto si prepara a un tavolo tecnico urgente per riaprire i bacini portuali danneggiati dal ciclone Harry. Entro il primo aprile, le autorità devono trovare una soluzione per permettere a oltre cento pescherecci di tornare in mare e di trovare un ormeggio sicuro. La situazione nel porto commerciale rimane critica, e il tempo stringe per evitare che la stagione di pesca vada perduta.

Il porto commerciale, gravemente danneggiato dal ciclone Harry, rischia di lasciare oltre 100 pescherecci senza ormeggio sicuro in vista della ripresa della pesca il 1° aprile È il 1° aprile il termine imminente per garantire il ritorno a mare agli oltre cento pescherecci che rischiano di non avere un ormeggio sicuro a causa dell’interdizione di buona parte del porto commerciale di Riposto, gravemente danneggiato dal ciclone Harry. È partendo da questa urgenza che ieri mattina il sindaco di Riposto Davide Vasta, su convocazione dei pescatori, si è recato a Stazzo per prendere parte a un incontro operativo con i rappresentanti della marineria della riviera ionica.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Argomenti discussi: Porto di Riposto, Vasta chiede tavolo tecnico urgente; Si cercano soluzioni per salvare la marineria di Riposto dopo il ciclone Harry; Deroga urgente per il primo bacino di Riposto: sollievo per i pescherecci dopo il ciclone Harry; Confagricoltura: Danni ingenti alla Piana di Catania dopo il passaggio del ciclone Harry.

Porto di Riposto, chiesto urgente tavolo tecnico con i dipartimenti regionali. Vasta: Dobbiamo garantire il lavoro dei pescatoriIl sindaco di Riposto, Davide Vasta, ha formalmente richiesto la convocazione urgente di un tavolo tecnico con tutti i dipartimenti regionali competenti, Territorio e Ambiente, Infrastrutture e Pesca, ... gazzettinonline.it

Comune di Riposto richiede tavolo tecnico regionale per la gestione del porto commercialeIl sindaco Davide Vasta ha chiesto un confronto urgente con i dipartimenti regionali per definire il futuro dei pescherecci e la messa in sicurezza del bacino. cataniaoggi.it

