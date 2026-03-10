15 marzo | MTB e musica nei Monti Ausoni

Il 15 marzo 2026 nel Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni si svolgerà una giornata dedicata alla mountain bike e alla musica, con eventi organizzati per coinvolgere appassionati e visitatori. Sono previste attività sportive e momenti musicali nel territorio dei Monti Ausoni, attirando persone interessate a praticare sport e ascoltare musica dal vivo in un ambiente naturale.

Una giornata dedicata al movimento e alla cultura si prepara per il 15 marzo 2026 nel cuore del Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni. L'Associazione Canto Eea organizza presso il monumento naturale di Camposoriano un evento che fonde escursioni in mountainbike, visite guidate a piedi e concerti musicali all'interno della rassegna Ecosuoni. La partecipazione è completamente gratuita ma richiede una prenotazione obbligatoria, con posti limitati per garantire la qualità dell'esperienza. L'iniziativa nasce dalla consapevolezza che l'area di Camposoriano non è solo un luogo panoramico, ma una testimonianza geologica vivente dei processi erosivi che hanno modellato il paesaggio nei secoli.