Escursione sui Monti Ausoni | tra storia spiritualità e paesaggio

Scopri l’escursione sui Monti Ausoni, un percorso che unisce storia, spiritualità e natura. Attraverso i ruderi medievali e i paesaggi della Piana di Fondi, questa esperienza offre un’immersione tranquilla e autentica nel patrimonio locale, ideale per chi desidera conoscere più a fondo il territorio e i suoi luoghi di interesse.

Un viaggio tra i ruderi medievali e i panorami suggestivi della Piana di Fondi: un'escursione guidata tra storia, spiritualità e paesaggio. L'Associazione Atargatis APS apre il nuovo anno con un appuntamento imperdibile dedicato agli amanti dell'escursionismo e della storia locale. Domenica 11.

