Bracconaggio nel Parco dei Monti Ausoni | scattano denunce e sequestri

Nel Parco regionale naturale dei Monti Ausoni e del Lago di Fondi, i carabinieri hanno condotto un’operazione di contrasto al bracconaggio, portando a denunce e sequestri. L’intervento si inserisce nelle attività di tutela della biodiversità e delle specie selvatiche presenti nell’area, sottolineando l’impegno delle autorità nel preservare il patrimonio naturale del territorio.

Denunce e sequestri da parte dei carabinieri nell'ambito di una attività di antibracconaggio all'interno Parco regionale naturale dei Monti Ausoni e del Lago di Fondi.I servizi sono scattati nei giorni scorsi da parte dei militari del Nucleo investigativo del Gruppo Forestale di Latina che.

