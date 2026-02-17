Ucciso a colpi di pistola in faccia dopo 15 anni 4 arresti per agguato a Pozzuoli

Da fanpage.it 17 feb 2026

Carmine Campana è stato ucciso nel 2010 a Pozzuoli con colpi di pistola in faccia, e questa mattina i carabinieri hanno arrestato quattro persone per l’agguato. Gli investigatori ritengono che i sospettati siano coinvolti come mandanti ed esecutori di un omicidio avvenuto nell’ambito di una faida tra le famiglie Pagliuca e Beneduce. La misura cautelare arriva dopo 15 anni di indagini e una lunga attesa per i familiari della vittima.

I carabinieri hanno eseguito una ordinanza per i presunti mandanti ed esecutori dell'omicidio di Carmine Campana, ucciso nel 2010 a Pozzuoli nella faida tra i Pagliuca e i Beneduce.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

