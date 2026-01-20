Napoli a 20 anni con droga e una pistola in casa | arrestato dopo un controllo

Un giovane di 20 anni di Napoli è stato arrestato nella serata di ieri nel quartiere Avvocata. Durante un controllo, gli agenti hanno trovato in casa sua un ingente quantitativo di droga, una pistola e munizioni. Il ragazzo, già noto alle forze dell'ordine, è stato condotto in custodia. L’operazione si inserisce in un più ampio impegno delle forze di polizia nel contrasto alla criminalità nel territorio.

Sorpreso nella propria abitazione con un ingente quantitativo di droga, una pistola e munizioni. È finito in manette un 20enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, arrestato nella serata di ieri dagli agenti della Polizia di Stato nel quartiere Avvocata. L’operazione rientra nei servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare la detenzione abusiva di armi e il traffico di sostanze stupefacenti. A intervenire è stato il personale del Commissariato Dante che, durante i controlli mirati sul territorio, ha effettuato un accesso presso l’abitazione del giovane. All’interno dell’appartamento gli agenti hanno rinvenuto due barattoli contenenti marijuana per un peso complessivo di circa 210 grammi, un involucro con hashish per circa 110 grammi e una busta con cocaina per un totale di circa 10 grammi. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

