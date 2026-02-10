Bordighera bimba di due anni morta in casa la mamma chiama il 118 ma il medico legale scopre dei lividi e scatta l' arresto

La polizia ha arrestato una donna di fronte alla morte della sua bimba di due anni a Bordighera. La mamma aveva chiamato il 118, ma i soccorritori hanno scoperto lividi sul corpo della piccola. Il medico legale ha confermato le tracce di violenza e l’ha portata all’arresto. La donna ha tentato di spiegare le ferite con una caduta dalle scale, ma si è contraddetta più volte durante l’interrogatorio.

È stata arrestata con l'accusa di omicidio preterintenzionale la madre della bimba di due anni morta nel proprio lettino, in un'abitazione sulla strada delle Morghe a Bordighera, nell'imperiese. La donna - Manuela Aiello, 44 anni - è stata interrogata per ore nella caserma dei carabinieri di Bordighera ma la sua versione non ha convinto gli inquirenti. Aveva giustificato i lividi sul corpo della bambina con una caduta dalle scale avvenuta qualche giorno prima. Ma durante l'interrogatorio sarebbe caduta in contraddizione sulla ricostruzione dei suoi spostamenti, spostamenti che sarebbero invece stati immortalati dalle telecamere della zona.

