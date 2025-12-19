Ausl più soldi per i turni extra Ulteriori premi agli infermieri divisi tra Pronto soccorso e 118

L’AUSL incrementa i fondi per i turni extra, premiando gli infermieri con incentivi divisi tra Pronto Soccorso e 118. Un accordo sul lavoro dei sanitari che ha ottenuto il consenso dei sindacati, cercando di affrontare le criticità emerse negli ultimi anni e di migliorare le condizioni di chi opera sul campo. Una svolta importante per il sistema sanitario, volta a valorizzare il ruolo fondamentale degli operatori.

© Ilrestodelcarlino.it - Ausl, più soldi per i turni extra. Ulteriori premi agli infermieri divisi tra Pronto soccorso e 118 Un accordo sul lavoro dei sanitari che trova la soddisfazione dei sindacati e che prova a rispondere ad alcune delle criticità emerse in questi anni. Nel pomeriggio di mercoledì l’Ausl Romagna e le organizzazioni sindacali – Cisl Funzione Pubblica, Nursind, Nursing Up, Fials e la Rsu aziendale – hanno sottoscritto un’intesa che mette sul tavolo risorse e tutele per circa 14mila dipendenti. Un risultato definito dai sindacati "storico, per gli effetti che avrà sulla quotidianità dei lavoratori". Il valore complessivo dell’accordo raggiunge i 6,8 milioni di euro, cui si sommano altri 1,58 milioni già confermati dall’intesa del 2024 per il conferimento degli incarichi di responsabilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Calci e sputi agli infermieri, caos al pronto soccorso: "Due aggressioni in cinque giorni" Leggi anche: Lasciato per 6 ore sulla barella in pronto soccorso, muore senza essere visitato: indagati 4 tra medici e infermieri Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Ausl, più soldi per i turni extra. Ulteriori premi agli infermieri divisi tra Pronto soccorso e 118 - Entrambe le misure consentono di limitare la mancanza di personale. msn.com

Ausl, il piano estivo Doppi turni volontari al Pronto soccorso e 7 ambulanze in più - Una macchina da guerra sanitaria che come primo ingranaggio mette in moto il reclutamento di personale aggiuntivo per garantire tutti i livelli assistenziali. ilrestodelcarlino.it

Soldi dell’Ausl ai medici di base se prescrivono meno visite specialistiche - È il leitmotiv dietro l’accordo con cui l’Ausl di Modena si impegna a pagare i medici di medicina generale per prescrivere meno visite specialistiche. msn.com

L'ospedale di Rimini a "caccia" di un parcheggio, l'Ausl cerca un terreno per ampliare i posti auto #Rimini - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.