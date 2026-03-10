Il 11 marzo 2026, i treni Italo saranno interessati da uno sciopero proclamato dal sindacato Uiltrasporti contro la società Ntv. Durante questa giornata, molte corse potrebbero essere sospese o cancellate, mentre alcune tratte continueranno a funzionare con orari garantiti. La mobilitazione dei lavoratori riguarda il settore dei trasporti ad alta velocità, coinvolgendo direttamente i passeggeri che pianificano i loro spostamenti.

Il 11 marzo 2026, i passeggeri dei treni ad alta velocità si troveranno a fronteggiare una giornata di forte perturbazione dovuta alla mobilitazione sindacale indetta dal sindacato Uiltrasporti contro la società Ntv. La vertenza, che vede coinvolti i dipendenti di Italo, si svolgerà per otto ore consecutive, dalle 9:01 alle 16:59, con un impatto diretto sulla circolazione dei convogli tra le principali città italiane. Nonostante l’interruzione del servizio, la compagnia ha confermato la garanzia di numerose corse strategiche, cercando di mitigare il danno deve viaggiare in questa data specifica. L’annuncio della protesta arriva in un periodo già denso di agitazioni nel settore dei trasporti nazionali, creando un contesto operativo complesso per gli utenti abituali della rete ferroviaria privata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 11 marzo 2026: sciopero Italo, orari e corse garantite

