100 giorni | bar storico chiude contro il degrado

Il bar storico di Ancona, noto per essere un punto di riferimento locale, ha deciso di chiudere definitivamente dopo aver affrontato un lungo periodo di degrado e difficoltà. Il 10 marzo 2026, in concomitanza con la tradizionale cerimonia dei cento giorni prima dell’esame di Stato, l’attività ha sospeso le sue attività, lasciando un vuoto nel centro cittadino. La decisione è stata comunicata ufficialmente dagli stessi gestori.

Il martedì 10 marzo 2026, la tradizionale celebrazione dei cento giorni prima dell'esame di Stato a Ancona si trasforma in un evento segnato da tensioni e chiusure forzate. Il bar storico L'Angoletto ha deciso di tenere chiuse le saracinesche per tutta la giornata, rifiutando di aprire a causa del clima di inciviltà che precede la festa. La decisione non è dettata dalla volontà di festeggiare, ma nasce dall'esasperazione per una serie di atti vandalici e comportamenti sregolati attribuiti ai giovani partecipanti. Lungo il Corso Matteotti, l'atmosfera che dovrebbe essere allegra si è colorata di preoccupazione per i danni materiali e lo spargimento di rifiuti che caratterizzano la zona dopo gli eventi simili degli anni precedenti.