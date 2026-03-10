Si può vivere di rendita con 100.000 euro? Attenzione agli investimenti

Molte persone si chiedono se sia possibile vivere di rendita con 100.000 euro, in un momento in cui i costi quotidiani aumentano e gli stipendi non crescono di pari passo. La questione suscita interesse tra chi cerca di pianificare il proprio futuro finanziario, portando a riflettere sulle possibilità offerte dagli investimenti e su come gestire al meglio questa somma.

L’idea di vivere con una rendita di 100.000 euro affascina molte persone, soprattutto in un periodo in cui il costo della vita continua a crescere e gli stipendi restano gli stessi. Ma è davvero possibile mantenersi con questa cifra oppure si tratta di un capitale troppo basso per generare delle entrate sufficienti? La riposta non è uguale per tutti. Dipende, infatti, da vari fattori come lo stile di vita, la tipologia di investimento che si sceglie e l’orizzonte temporale. Per capire se 100.000 euro possono bastare è quindi necessario comprendere come funzionano gli investimenti, quali rendimenti si possono realmente ottenere e quali strategie utilizzare per far crescere il capitale nel tempo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

