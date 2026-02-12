Quanti soldi ti servono per smettere di lavorare e vivere di rendita

Da today.it 12 feb 2026

Molti si chiedono quanto serva davvero per lasciare il lavoro e vivere di rendita. L’idea di smettere di lavorare e gestire il proprio tempo in modo libero affascina, ma i numeri sono diversi da persona a persona. Per alcuni, basta una piccola somma accumulata, per altri serve una cifra molto più alta. La domanda più comune è: quanto ci vogliono per raggiungere questo obiettivo? La risposta non è semplice, perché dipende dalle spese, dal tenore di vita e dagli obiettivi di ciascuno. Quello che è certo è che si tratta di

Dire addio alla sveglia è un sogno realizzabile? Spoiler: con uno stipendio medio il traguardo è molto ambizioso, forse troppo, anche per i risparmiatori più incalliti Obiettivo: smettere di lavorare. Sì, ma come? L'idea di tornare a essere padroni del proprio tempo è seducente. Quella di abolire la sveglia altrettanto. Ma serve un piano. Bisogna costruirsi un capitale e avere la capacità di farlo fruttare, nonché riuscire a pianificare attentamente il proprio flusso di denaro in entrata e in uscita. Fire. Acronimo di 'financial independence, retire early'. È un movimento che ha guadagnato popolarità dal 2010 in poi, soprattutto tra i millennials, ovvero la generazione nata tra i primi anni '80 e la metà dei '90.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

