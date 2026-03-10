L' attesissimo concorso per 1.490 posti da funzionario europeo | stipendio iniziale di 6.150 euro al mese

È stato annunciato un nuovo concorso per 1.490 posti da funzionario europeo, con uno stipendio iniziale di 6.150 euro al mese. L'iniziativa rappresenta un'occasione concreta per chi desidera entrare nelle istituzioni dell'Unione europea, dopo sette anni di attesa. L'ultimo concorso di questa portata si è svolto nel 2019 e ha coinvolto 22.000 candidati.

Un'occasione ghiotta per chi vuole lavorare nelle istituzioni dell'Unione europea. È necessaria una laurea in qualsiasi ambito di studio. I requisiti, il bando, le sedi di lavoro, le mansioni di un amministratore e la scadenza da rispettare C'è un'opportunità imperdibile per chi vuole lavorare nelle istituzioni dell'Unione europea, attesa da sette anni, perché l'ultimo concorso simile c'è stato nel 2019, con 22.644 candidati. Ora se ne attendono circa 50mila, per l'interesse crescente per le carriere europee e anche per l'ottimo stipendio previsto, molto competitivo rispetto al mercato nazionale....