Incidente nel tardo pomeriggio di ieri, 26 dicembre, a Castellamonte. Era già buio quando il conducente di un’auto Lancia Y ha perso il controllo della macchina, lungo la strada provinciale 222. Il veicolo si è ribaltato ed è finito nel fosso con il motore all’insù.Il bilancio dei feritiOltre al. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Incidente a Castellamonte: auto con cinque ragazzi a bordo ribaltata nel fosso, tutti feriti

Leggi anche: Treviso, bus con a bordo 50 studenti si scontra con un'auto: morto il conducente, cinque ragazzi feriti

Leggi anche: Incidente tra bus con a bordo 50 studenti e auto a Oderzo, mezzo fuori strada: un morto e ragazzi feriti

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Castellamonte, schianto sulla provinciale 222: cinque ragazzi feriti in un'auto ribaltata; Castellamonte, Lancia Y esce di strada e si ribalta: cinque ragazzi feriti; Alba e Neive, giornata di incidenti: vigili del fuoco in azione tra tamponamenti e un’auto ribaltata; CASTELLAMONTE - Schianto sulla provinciale 222, cinque ragazzi feriti nell'auto ribaltata - FOTO.

Castellamonte, Lancia Y esce di strada e si ribalta: cinque ragazzi feriti - Due giovani trasportati in elicottero al Cto, gli altri tre al pronto soccorso di Ivrea. giornalelavoce.it