Incidente a Castellamonte | auto con cinque ragazzi a bordo ribaltata nel fosso tutti feriti
Incidente nel tardo pomeriggio di ieri, 26 dicembre, a Castellamonte. Era già buio quando il conducente di un’auto Lancia Y ha perso il controllo della macchina, lungo la strada provinciale 222. Il veicolo si è ribaltato ed è finito nel fosso con il motore all’insù.Il bilancio dei feritiOltre al. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Leggi anche: Treviso, bus con a bordo 50 studenti si scontra con un'auto: morto il conducente, cinque ragazzi feriti
Leggi anche: Incidente tra bus con a bordo 50 studenti e auto a Oderzo, mezzo fuori strada: un morto e ragazzi feriti
Castellamonte, schianto sulla provinciale 222: cinque ragazzi feriti in un'auto ribaltata; Castellamonte, Lancia Y esce di strada e si ribalta: cinque ragazzi feriti; Alba e Neive, giornata di incidenti: vigili del fuoco in azione tra tamponamenti e un’auto ribaltata; CASTELLAMONTE - Schianto sulla provinciale 222, cinque ragazzi feriti nell'auto ribaltata - FOTO.
Castellamonte, Lancia Y esce di strada e si ribalta: cinque ragazzi feriti - Due giovani trasportati in elicottero al Cto, gli altri tre al pronto soccorso di Ivrea. giornalelavoce.it
Castellamonte, schianto sulla provinciale 222: cinque ragazzi feriti in un'auto ribaltata - Tutti in codice giallo: due elitrasportati al CTO, indagini dei carabinieri sulla dinamica dell'incidente Venerdì 26 dicembre, lungo la provinciale 222, una Lancia Y con a bordo cinque ragazzi è uscit ... msn.com
Incidente ad Asiago: tre morti. Auto con cinque giovani si schianta contro una fontana dopo un compleanno: «Situazione drammatica, andavano velocissimi» - Drammatico incidente nella notte ad Asiago per una comitiva di cinque amici, tutti veneti e con la stessa passione per la ... corrieredelveneto.corriere.it
Doppio incidente sulla provinciale #Cuorgnè- #Castellamonte ha coinvolto quattro veicoli e causato due feriti, non gravi. La strada è stata chiusa per i soccorsi e i rilievi, con traffico deviato. Le indagini sono in corso x.com
A causa dell'incidente avvenuto tra #castellamonte e #cuorgnè si sono registrate code e disagi alla circolazione all'altezza di #Spineto - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.