La Hainan è la prima nave della classe Type 075, una moderna unità di guerra della Marina cinese. Queste navi sono progettate per operazioni di assalto anfibio e controllo delle aree marittime, rappresentando un potenziamento delle capacità militari della Cina. La presenza di queste unità nei mari vicini a Taiwan evidenzia le strategie di rafforzamento e di proiezione di potenza della Marina dell’Esercito Popolare di Liberazione.

Abbiamo più volte della Hainan, ovvero la prima unità della classe Type 075 entrata in servizio nella Marina dell’Esercito Popolare di Liberazione (PLA). Ebbene, questa nave rappresenta uno dei pilastri della strategia navale cinese nel contesto di un possibile confronto su Taiwan. Con un dislocamento compreso tra le 35.000 e le 40.000 tonnellate, queste navi da assalto anfibio sono tra le più grandi al mondo nel loro genere e vengono spesso definite dai media cinesi come “portaelicotteri” o addirittura “portaerei leggere”. Progettate per trasportare truppe, mezzi corazzati, mezzi da sbarco e decine di elicotteri, le Type 075 consentono infatti alla Cina di condurre operazioni anfibie su larga scala, un requisito fondamentale in qualsiasi scenario di invasione o blocco dell’isola. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Hainan e Type 075: le navi da guerra cinesi per colpire Taiwan

Leggi anche: Le minacce, le accuse e le navi da guerra cinesi: cosa sappiamo della tensione tra Cina e Giappone (e cosa c'entra Taiwan)

Taiwan, navi cinesi si ritirano dall’isola: rimane l’allertaDopo le recenti esercitazioni militari cinesi attorno a Taiwan, le navi cinesi si sono ritirate dall'area.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Hainan e Type 075: le navi da guerra cinesi per colpire Taiwan.

Hainan e Type 075: le navi da guerra cinesi per colpire TaiwanLa nave anfibia Hainan e le unità Type 075 sono un elemento chiave della strategia navale cinese, rafforzando la capacità di Pechino di esercitare pressione militare su Taiwan Abbiamo più volte della ... ilgiornale.it

Pechino punta sulla maxi nave d'assalto anfibia: ecco la Type 075 HainanIn occasione del 76esimo anniversario della Marina dell'Esercito Popolare di Liberazione cinese Pechino ha esposto al pubblico, per la prima volta in assoluto, una delle sue imbarcazioni da guerra più ... ilgiornale.it

Cina: Hainan, forte crescita del turismo in entrata grazie a porto di libero scambio HAIKOU (CINA) – Sulla spiaggia di Dadonghai a Sanya, località costiera della provincia insulare meridionale cinese di Hainan, i turisti stranieri si godono il sole invernale, tra cui - facebook.com facebook