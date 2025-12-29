Cina | Taiwan circondata da navi e aerei militari prova forza Pechino

Le recenti attività militari cinesi intorno a Taiwan, con navi e aerei, rappresentano un’azione nell’ambito dell’Operazione Giustizia-2025, annunciata da Pechino. Queste manovre sono interpretate come un messaggio di forza rivolto sia ai sostenitori dell’indipendenza taiwanese sia alle potenze straniere accusate di interferenze nella regione. La situazione evidenzia le tensioni crescenti tra Cina e Taiwan, sottolineando le sfide geopolitiche nell’area del Pacifico.

