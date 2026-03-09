Il marchio Zeekr, appartenente alla casa cinese Geely, debutta in Italia annunciando quattro modelli premium previsti per il 2026. La gamma sarà tutta elettrica e di alta gamma, segnando l’ingresso ufficiale del brand nel mercato nazionale. La presentazione avviene attraverso comunicati ufficiali, senza ulteriori dettagli su strategie o sviluppi futuri.

Il marchio Zeekr, parte del colosso cinese Geely, entra ufficialmente nel mercato italiano con una gamma esclusivamente elettrica e di fascia alta. L’arrivo è fissato per la primavera del 2026, sostenuto dalla partnership strategica con Jameel Motors Italia. La mobilità elettrica sta vivendo un momento di svolta critica mentre l’Europa riconsidera le date limite per i motori a combustione interna. In questo scenario incerto, il brand globale di veicoli elettrici premium del gruppo Geely ha confermato il suo ingresso formale nel nostro Paese. La mossa avviene in collaborazione con Jameel Motors, un partner consolidato che porta decenni di esperienza nel settore automotive. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zeekr in Italia: 4 modelli premium per il 2026

