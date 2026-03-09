Zanon e Petrelli invitano a votare Sì, sostenendo che questa scelta consentirà di ampliare i diritti dei cittadini e di rafforzare l'autonomia dei magistrati dai vincoli delle correnti. Nel loro intervento sottolineano l'importanza di questa decisione per migliorare la rappresentanza e l'indipendenza nel sistema giudiziario. La loro posizione si concentra sulla necessità di un cambiamento rispetto all'attuale scenario.

«Si deve votare Sì per dare più diritti ai cittadini e più libertà ai magistrati dai vincoli delle correnti. Con il sorteggio si andrà avanti per merito e non per appartenenza correntizia. Questa è una riforma attesa da 30 anni». Lo dichiara il professor Nicolò Zanon, presidente del «Comitato Sì Riforma», nel corso del forum Ansa. «Il 99% delle richieste di intercettazioni viene accettato dal GIP, così come la richiesta di proroga delle indagini: c’è un sostanziale appiattimento e il giudice finisce per condividere una cultura di scopo». È quanto afferma, sempre nel corso del forum Ansa Francesco Petrelli, presidente del «Comitato Camere Penali per il Sì». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Zanon e Petrelli: «Votare Sì per dare più diritti ai cittadini»

Articoli correlati

Referendum, Petrelli (Comitato per il Sì): “Il Tar chiarisce, ora decidano i cittadini”UNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto.

Addio a Maria Rita Parsi: una vita impegnata nel dare voce ai diritti dei bambiniMaria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta di fama internazionale, punto di riferimento in Italia e all'estero per la tutela dell'infanzia e...

Referendum, Zanon e Petrelli: Votare Si' per dare piu' diritti ai cittadini

Altri aggiornamenti su Zanon e Petrelli Votare Sì per dare più...

Temi più discussi: Referendum, Zanon e Petrelli: Votare Si' per dare piu' diritti ai cittadini; Referendum, Zanon e Petrelli: Votare Si' per dare piu' diritti ai cittadini; Forum ANSA con i Comitati del Sì Referendum - Eventi - Ansa.it; Per loro è tutto normale. Il fuorionda? I due pizzicati si giustificano così.

Referendum, Zanon e Petrelli: Votare Si' per dare piu' diritti ai cittadiniUna casa dove qualcuno ha appena smesso di piangere e ha ricominciato a ridere: questo è ciò che si prova quando si legge Vita e ... quotidiano.net

Referendum, Zanon: al Csm tutti sono lottizzati/ Sì toglie peso alle correnti, No difende potere dell’AnmReferendum sulla Giustizia, prof. Zanon (ex Csm e Consulta) spiega i motivi del Sì: magistrati possono essere liberati dal peso delle correnti ... ilsussidiario.net

ANSA.it. . FORUM ANSA | Zanon e Petrelli: "Votare sì al referendum per dare più diritti ai cittadini". #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/eventi/2026/03/08/referendum-forum-ansa-con-i-comitati-del-si_0fff5c4c-f71c-41aa-8691-c1cc80aaadee.html - facebook.com facebook