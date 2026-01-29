Referendum Petrelli Comitato per il Sì | Il Tar chiarisce ora decidano i cittadini

Il Tar ha chiarito definitivamente la posizione sul referendum. Petrelli del Comitato per il Sì commenta che ora tocca ai cittadini decidere e invita a un confronto nel merito della questione. La decisione della magistratura ha eliminato ogni dubbio e permette di andare avanti con chiarezza.

Petrelli (Comitato per il Sì Ucpi): “Il Tar fa chiarezza, ora il confronto sia nel merito”. “ Accogliamo con favore la decisione del Tar, che chiarisce definitivamente il quadro e rimuove ogni alibi. Ora non ci sono più dubbi: il referendum si farà e saranno i cittadini a decidere. Il voto è il cuore della democrazia, non un problema da aggirare. Noi non abbiamo mai avuto paura del giudizio degli elettori. Chi ha provato a ritardare questo importantissimo passaggio democratico, evidentemente sì. Ora cessino le forzature propagandistiche e le mistificazioni: si apra finalmente un confronto vero, nel merito, davanti al Paese”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Il Comitato Sì UCPI, rappresentato da Petrelli, si impegna a illustrare i meriti della riforma e a chiarire eventuali falsità associate al referendum.

Petrelli del Comitato Sì UCPI sottolinea l’importanza di considerare le misure cautelari come strumenti fondamentali e non semplici incidenti di percorso.

