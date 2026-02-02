Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta di fama internazionale, è morta a 78 anni. Per decenni si è dedicata a proteggere i diritti dei bambini e degli adolescenti, diventando un punto di riferimento in Italia e all’estero. La sua scomparsa lascia un vuoto grande nel mondo della tutela dell’infanzia.

Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta di fama internazionale, punto di riferimento in Italia e all'estero per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, è morta all'età di 78 anni. La sua vita è stata un instancabile impegno a favore dei più piccoli, intrecciando l'attività clinica con quella istituzionale, la ricerca scientifica con la scrittura divulgativa, e la formazione con la sensibilizzazione sociale. Nata a Roma il 5 agosto 1947, Maria Rita Parsi ha dedicato l'intera esistenza allo studio e alla difesa dei diritti dei bambini. Dopo una lunga carriera come docente, psicopedagogista e psicoterapeuta, nel 1986 si cimentò anche nella sceneggiatura televisiva, collaborando alla serie "Professione vacanze", il cui protagonista, Jerry Calà, era stato in precedenza suo paziente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Addio a Maria Rita Parsi: una vita impegnata nel dare voce ai diritti dei bambini

