Ogni febbraio, nel nord del Giappone, si svolge una battaglia sulla neve chiamata Yukigassen, un evento che coinvolge squadre di giocatori che si sfidano in un combattimento con palle di neve. Questa competizione, che richiama l’atmosfera di una vera guerra di ghiaccio, si svolge in un’area appositamente allestita, attirando appassionati e curiosi da diverse regioni. L’obiettivo è eliminare gli avversari attraverso l’uso strategico delle palle di neve.

C’è un posto nel nord del Giappone dove, ogni febbraio, il freddo punge le guance e l’aria si riempie di un sibilo sottile, quasi impercettibile, prima dell’impatto. Siamo a S?betsu, piccola cittadina dell’isola di Hokkaid?, adagiata ai piedi di Sh?wa-Shinzan, un vulcano ancora attivo che fuma in silenzio sullo sfondo bianco dell’inverno. È qui che, nel 1989, una palla di neve perfettamente sferica ha cambiato per sempre la storia di una comunità in crisi — e forse, un giorno, potrebbe cambiare la storia dello sport olimpico invernale. Lo yukigassen — dal giapponese yuki (?, neve) e kassen (??, battaglia) — è molto più di una battaglia di palle di neve. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Yukigassen: la battaglia sulla neve che vuole conquistare le Olimpiadi invernali

