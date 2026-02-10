In assenza di neve, gli atleti si allenano con metodi alternativi. Vanno sui sci su rotelle, usano tunnel artificiali e fanno salti acrobatici con gli sci che finiscono in piscina. Questi allenamenti permettono ai talenti di prepararsi comunque, anche senza le condizioni naturali di sempre.

Video di atleti che usano sci su rotelle e tunnel artificiali, o fanno salti acrobatici con gli sci che finiscono in piscina Tra una stagione e l’altra può capitare che le atlete e gli atleti che praticano sport invernali passino anche mesi senza mettere sci o snowboard sotto i piedi. D’estate non tutti possono permettersi di andare nell’altro emisfero per ritrovare la neve fresca, le condizioni meteo non sempre sono ideali per allenarsi e concentrarsi sulla preparazione fisica comunque non basta. Per questo nel tempo sono state adottate soluzioni creative: in Australia, per esempio, gli atleti olimpici di sci o snowboard freestyle si allenano in un impianto aperto apposta a Brisbane con diverse rampe a bordo di una piscina, di modo che dopo aver fatto le loro acrobazie aeree finiscano in acqua, anziché sulla neve. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Come ci si allena per le Olimpiadi invernali quando non c’è neve

Approfondimenti su Olimpiadi Invernali

Alle Olimpiadi, i concorrenti devono affrontare non solo la fatica del corpo, ma anche la sfida mentale.

Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 ispirano anche la profumeria.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

La strana estate degli atleti invernali | 5 Minuti di Sport - Ep. 43

Ultime notizie su Olimpiadi Invernali

Argomenti discussi: I migliori sport per chi soffre di dolori articolari dopo i 60 anni; A che ora è meglio allenarsi, per ottenere i risultati sperati? Lo abbiamo chiesto a una serie di personal trainer; Inaugurata al MUSE la mostra Oltre il traguardo. La scienza che muove lo sport; Elogio dell’allenamento brutto: perché le giornate no contano doppio.

Freddo, sudore, tessuti e docce: come proteggere la pelle quando ci si allena all’aperto in invernoAllenarsi fa bene alla mente e al corpo, ma anche ciò che fa bene ha bisogno di misura, controllo e attenzione. L’attività fisica è uno dei più potenti strumenti di prevenzione a disposizione ... gazzetta.it

Come l'esercizio aerobico può aiutarci a controllare l'impulsivitàL'impulsività ci gioca brutti scherzi. Quel messaggio che avremmo dovuto tenere per noi, quella risposta troppo schietta uscita senza filtri. Succede, è normale. Ma a quanto pare non è una ... gazzetta.it

Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: con il Villaggio Coldiretti in Valtellina, sport, territorio e agricoltura si incontrano in uno spazio di identità, tradizione e futuro. Al centro c’è un messaggio fondamentale: sport e cibo sano, il futuro si allena oggi. Perché una corr - facebook.com facebook

Lara Colturi si allena in val di Fassa. E domani gigante a Plan de Corones con Brignone. Intervista alla sciatrice portacolori dell'Albania che prepara Coppa del Mondo e Olimpiadi. "Ai Giochi cercherò di godermela al massimo" x.com