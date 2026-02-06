100 anni sulla neve | la storia delle Olimpiadi invernali dalla prima edizione del 1924 a Milano-Cortina

Nel 1924 si tennero le prime Olimpiadi invernali, a Chamonix, in Francia. Da allora, le competizioni sono cresciute e si sono evolute, arrivando a coinvolgere molte nazioni e a diventare un appuntamento fisso ogni quattro anni. Dopo quasi un secolo, Milano e Cortina si preparano ad accogliere di nuovo gli atleti, portando avanti una lunga tradizione sportiva.

Correva l'anno 1924. Le Olimpiadi erano ormai una realtà consolidata, al punto da essere state in grado di resistere alla pausa forzata della Prima guerra mondiale, e Pierre de Coubertin, forte del suo ideale di fratellanza tramite lo sport, continuava a sognare di espandere sempre di più i Giochi. Proprio per questo, non gli era passata inosservata nelle prime edizioni l'assenza forzata di tutte le discipline invernali, a partire dallo sci: qualcosa cui bisognava porre rimedio. Fu così che per i Giochi del 1924, in programma a Parigi a partire dal mese di maggio, fu organizzato un piccolo spin-off all'inizio dell'anno sulle Alpi Francesi, a Chamonix, per fare in modo che le Olimpiadi potessero rappresentare, seppur in un momento dell'anno diverso e in un'altra zona del Paese ospitante, anche gli sport invernali: comparvero così per la prima volta discipline come lo sci o il bob e venne data una nuova collocazione al pattinaggio, che fino a quel momento era comparso in alcune edizioni estive.

