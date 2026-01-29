Xiaomi SU7 Ultra è in arrivo su Gran Turismo 7 Polyphony Digital svela tutti i dettagli

Xiaomi SU7 Ultra arriverà su Gran Turismo 7 il 29 gennaio 2026. La casa cinese e Polyphony Digital, la società di Sony, hanno annunciato ufficialmente la data di uscita. Il nuovo modello sarà disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 5. I giocatori potranno mettere le mani sulla vettura tra pochi mesi, senza dover aspettare oltre.

Xiaomi e Polyphony Digital, società di Sony Interactive Entertainment, hanno annunciato che Xiaomi SU7 Ultra arriverà su Gran Turismo 7 per PlayStation 4 e PlayStation 5 a partire dal 29 gennaio 2026. L'auto debutterà con il prossimo aggiornamento "Update 1.67", segnando l'ingresso ufficiale di Xiaomi per la prima volta nella storica serie Gran Turismo. Dopo il rilascio dell'update previsto per le 14:00 (GMT+8), i giocatori di tutto il mondo potranno provare le capacità di questa lussuosa vettura ad alte prestazioni sui tracciati virtuali del gioco. Riferimento tra i simulatori di guida, la serie Gran Turismo è riconosciuta globalmente per l'esperienza di guida estremamente realistica e per criteri di selezione dei veicoli particolarmente rigorosi, storicamente orientati verso modelli iconici ad alte prestazioni dei più affermati marchi internazionali.

