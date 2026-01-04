Durante l’ultima puntata di Busted Open Radio, Mark Henry ha condiviso la sua opinione sul futuro del titolo WWE, sostenendo che sia giunto il momento che Drew McIntyre ottenga la vittoria su Cody Rhodes. Henry ha spiegato le ragioni di questa scelta, sottolineando le potenzialità e il percorso del wrestler scozzese. Questa analisi invita a riflettere sulle prossime evoluzioni nel panorama della WWE e sugli sviluppi delle storie in corso.

Durante l’ultima puntata di Busted Open Radio, Mark Henry ha spiegato perché secondo lui sia arrivato il momento di far vincere il titolo a Drew McIntyre. L’ex World Heavyweight Champion ha dichiarato: “Drew è stato messo a dura prova. Arriva sempre vicino al traguardo, ma poi non riesce mai a completare l’opera. È ora di concedergli questa soddisfazione e lasciarlo avere il suo momento da heel trionfante.” Henry ha poi fatto un paragone con un altro wrestler: “Mi ricordo quando Booker T partecipò al King of the Ring, lo vinse e divenne King Bookah. Drew ha bisogno di un momento in cui sia lui il protagonista, così può ricordare a tutti quanto è bravo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Mark Henry: “È ora che Drew McIntyre batta Cody Rhodes per il titolo WWE”

