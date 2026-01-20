WWE | CM Punk batte Finn Balor a Belfast serata da face per l’irlandese

Durante l'ultima puntata di Raw a Belfast, CM Punk ha mantenuto il titolo mondiale dei pesi massimi sconfiggendo Finn Balor nel match principale. L'incontro ha coinvolto il pubblico locale, offrendo un confronto di alto livello che ha concluso con la vittoria del lottatore statunitense. Questa sfida ha sottolineato l'importanza della categoria e l'attenzione degli appassionati presenti.

CM Punk ha difeso con successo il World Heavyweight Championship contro Finn Balor nel main event di Raw da Belfast, in un match che ha tenuto il pubblico nord-irlandese col fiato sospeso fino all’ultimo secondo. Balor torna alle origini davanti al suo pubblico. La puntata del 19 gennaio di Raw, trasmessa in diretta dalla SSE Arena di Belfast, ha regalato ai fan irlandesi una serata memorabile. Finn Balor ha fatto il suo ingresso sulle note di “Catch Your Breath”, la sua storica theme song da babyface, abbandonando per una notte l’estetica del Judgment Day. Il pubblico di casa ha accolto il connazionale con un’ovazione, e per tutta la durata del match l’arena è stata divisa tra i sostenitori dei due contendenti. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: CM Punk batte Finn Balor a Belfast, serata da face per l’irlandese WWE: Finn Balor sfida CM Punk per il titolo, match fissato per Raw a BelfastDurante l'ultima puntata di Raw da Düsseldorf, CM Punk ha rivolto un messaggio ai fan tedeschi. Leggi anche: WWE: CM Punk debutta in Disney, la WWE Superstar alla premiere di “Zootropolis 2” Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. WWE: CM Punk difende a spada tratta Jey Uso dalle critiche online - CM Punk ha appena difeso con successo il WWE World Heavyweight Championship contro Bron Breakker nel main event della prima puntata di Raw del 2026, ma fuori dal ring si è preso un altro tipo di batta ... zonawrestling.net

"E poi le notti punk e i figli di operai e il cielo sulle spalle da portare e sentire l'acqua di goccia in goccia che batte bagna e tiene svegli" Ciao punk, ci sentiamo domani, ci lasciamo anche noi con un bellissimo selfie w pubblico alle spalle come si usa fare ora. facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.