WWE | AJ Styles parla del suo nuovo ruolo nella compagnia

Negli ultimi mesi AJ Styles ha iniziato a ricoprire un ruolo diverso all’interno della WWE, affiancando alla carriera sul ring anche alcune responsabilità dietro le quinte legate allo scouting e al supporto dei talenti. Durante il The Phenomenally Retro Podcast, Styles ha spiegato di essere coinvolto nella ricerca di nuovi wrestler e nel monitoraggio di possibili prospetti per il futuro della compagnia. Il veterano ha raccontato che parte del suo lavoro consiste proprio nell’osservare nuovi talenti, anche attraverso i contenuti che circolano online. “Sto su internet a controllare i talenti perché adesso è parte del mio lavoro in WWE. Sto cercando nuovi wrestler e vedo se posso fare qualcosa per aiutarli, piccoli dettagli che potrebbero farli migliorare. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

