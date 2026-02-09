WTA Doha 2026 esordio vincente per Andreeva Si ritira Anisimova Sakkari sfiderà Paolini

Questa mattina a Doha si sono conclusi i primi match del torneo WTA 1000. Mirra Andreeva ha vinto il suo esordio, mentre Amanda Anisimova si è ritirata. La giornata ha regalato anche un’altra sorpresa: Maria Sakkari affronterà presto Paolini.

Il torneo di Doha, primo WTA 1000 stagionale, completa il programma del primo turno. Esordio vincente per la russa Mirra Andreeva, mentre la grande sorpresa di giornata è rappresentata dal ko di Amanda Anisimova. La campionessa in carica, in non perfette condizioni fisiche, si ritira nel finale del match con Pliskova. La greca Maria Sakkari sarà l’avversaria di Jasmine Paolini al debutto nel torneo per l’azzurra. L’americana Amanda Anisimova, detentrice del titolo, si ritira contro la ceca Karolina Pliskova sul punteggio di 5-7 7-6(3) 4-1 a favore della ex numero uno del mondo. In chiusura di giornata la russa Mirra Andreeva, testa di serie numero cinque, elimina la polacca Magda Linette 7-6(0) 6-1 in un’ora e quarantacinque minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Doha 2026, esordio vincente per Andreeva. Si ritira Anisimova, Sakkari sfiderà Paolini Approfondimenti su Doha WTA Australian Open 2026, esordio vincente per Swiatek, Gauff e Andreeva. Frech sfiderà Paolini La seconda giornata degli Australian Open 2026 ha visto esordi promettenti per Swiatek, Gauff e Andreeva nel tabellone femminile. WTA Doha 2026, debutto vincente per Mboko. Cocciaretto sfiderà Gauff. Fuori Samsonova e Shnaider La prima giornata del torneo WTA 1000 di Doha si apre con un debutto positivo per Mboko, che vince la sua partita. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Doha WTA Argomenti discussi: Tabellone WTA Doha 2026: Paolini da Swiatek ma con una trappola all’esordio; WTA Doha su SuperTennis: Paolini nel quarto di Swiatek. Cocciaretto nelle qualificazioni; WTA Doha, ‘lucky’ Cocciaretto: l’azzurra, ripescata, batte Jacquemot all’esordio; WTA Abu Dhabi 2026, Clara Tauson ed Ekaterina Alexandrova in semifinale. WTA Doha 2026, esordio vincente per Andreeva. Si ritira Anisimova, Sakkari sfiderà PaoliniIl torneo di Doha, primo WTA 1000 stagionale, completa il programma del primo turno. Esordio vincente per la russa Mirra Andreeva, mentre la grande ... oasport.it WTA 1000 Doha 2026: programma, orari e ordine di gioco di martedì 10 febbraioIl programma, gli orari e l’ordine di gioco di martedì 10 febbraio del WTA 1000 di Doha 2026 con Paolini-Sakkari e Cocciaretto-Gauff ... spaziotennis.com WTA Doha, 'lucky' Cocciaretto: l'azzurra, ripescata, batte Jacquemot all'esordio x.com Errani-Paolini n.1 in doppio nel Wta 1000 di Doha-Federico Bondioli al via nelle qualificazioni del Challenger Atp 75 di Tenerife facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.