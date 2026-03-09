WTA Indian Wells 2026 Jasmine Paolini piega Ajla Tomljanovic ed approda agli ottavi

Durante il torneo WTA di Indian Wells 2026, Jasmine Paolini ha battuto Ajla Tomljanovic dopo una partita di oltre due ore e venti minuti. La giocatrice italiana ha superato l’avversaria in una sfida combattuta, riuscendo a conquistare il passaggio agli ottavi di finale. La partita ha visto entrambe le tenniste impegnate a lungo sul campo, con Paolini che alla fine ha prevalso.

Soffre per altre due ore e venti minuti, ma alla fine Jasmine Paolini la spunta e si qualifica per gli ottavi di finale del WTA 1000 di Indian Wells: la numero 7 del seeding piega l' australiana Ajla Tomljanovic, sconfitta con lo score di 7-5 5-7 6-1, ed ora affronterà un'altra australiana, la qualificata Talia Gibson. Nel primo set l'azzurra deve annullare un break point nel secondo game, poi nel sesto gioco l'australiana toglie la battuta a quindici all'italiana e scappa sul 4-2. La reazione di Paolini è immediata ed arriva subito il controbreak, con successivo aggancio sul 4-4. Tomljanovic va sul 5-4, ma poi l'azzurra sale in cattedra, vince 12 dei successivi 14 punti giocati, con strappo a quindici nell'undicesimo gioco, ed al secondo set point Paolini incamera la prima frazione sul 7-5 dopo 50 minuti.