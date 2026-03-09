Wsj | Trump è disposto ad appoggiare l' uccisione di Mojtaba Khamenei

Secondo un articolo del Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe comunicato ai suoi collaboratori di essere disposto a sostenere l’uccisione di Mojtaba Khamenei, la nuova Guida suprema iraniana, nel caso in cui quest’ultimo rifiutasse di soddisfare le richieste degli Stati Uniti. Tra le richieste ci sarebbero la sospensione dello sviluppo di determinati programmi. La notizia si basa su fonti anonime vicine alla Casa Bianca.

Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e "impedire che Teheran abbia armi atomiche". Morto l'ayatollah Khamenei, l'Iran risponde attaccando anche i paesi del Golfo Persico. Petroliere e metaniere bloccate nello stretto di Hormuz Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Il presidente americano Donald Trump avrebbe detto ai suoi collaboratori di essere disposto ad appoggiare l'uccisione della nuova Guida suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, qualora questi si rifiutasse di accogliere le richieste degli Stati Uniti, tra cui la sospensione dello sviluppo del programma nucleare iraniano. 🔗 Leggi su Today.it

