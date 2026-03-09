Iran Trump | Uccidere Mojtaba Khamenei? Non lo dico
Donald Trump ha commentato per la prima volta la nomina di Mojtaba Khamenei a Guida Suprema iraniana, affermando di non essere contento. La notizia è stata riportata dall'agenzia Adnkronos, senza che ci siano state ulteriori dichiarazioni o approfondimenti da parte dell'ex presidente. La nomina di Khamenei a questa posizione è stata annunciata recentemente e ha suscitato attenzione internazionale.
(Adnkronos) – "Non sono contento". Così Donald Trump ha commentato per la prima volta la nomina del 56enne Mojtaba Khamenei a Guida Suprema iraniana. Interpellato dal New York Post sulle sue precedenti minacce di uccidere qualsiasi successore di Ali Khamenei non approvato dagli Stati Uniti, Trump ha liquidato la questione: "Non ve lo dico. Non. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
