Trump sulla nomina di Mojtaba Khamenei | Hanno commesso un errore non so se durerà
Donald Trump ha commentato la nomina di Mojtaba Khamenei come nuova Guida suprema iraniana, dichiarando che si tratta di un errore e che non sa se questa scelta durerà nel tempo. La sua opinione è stata espressa durante un'intervista con Nbc News, in cui ha ribadito il suo disaccordo sulla decisione presa in Iran dopo la morte di Ali Khamenei.
Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e "impedire che Teheran abbia armi atomiche". Morto l'ayatollah Khamenei, l'Iran risponde attaccando anche i paesi del Golfo Persico. Petroliere e metaniere bloccate nello stretto di Hormuz Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. "Penso abbiano commesso un grosso errore". Lo ha detto Donald Trump a Nbc news, ribadendo la propria contrarietà alla nomina di Mojtaba Khamenei come nuova Guida suprema iraniana, dopo l'uccisione del padre Ali Khamenei. 🔗 Leggi su Today.it
Articoli correlati
Leggi anche: Iran: scelta la nuova Guida suprema. “Il nome Khamenei continuerà”. Anche se Mojtaba sarebbe ferito. Trump: “Non durerà”
Medio Oriente, raggiunta l'intesa sul successore di Khamenei: è il figlio Mojtaba. Trump: senza la nostra approvazione la Guida Suprema durerà pocoIl conflitto in Medio Oriente entra nel nono giorno con un’escalation di attacchi e dichiarazioni che confermano l’alta tensione nella regione.
Contenuti e approfondimenti su Mojtaba Khamenei
Temi più discussi: Iran, Trump vuole scegliere il nuovo leader: Decido io. E boccia il figlio di Khamenei; Trump: 'Dirò la mia su nuovo leader Iran, Khamenei jr. inaccettabile'; Mojtaba Khamenei nominato nuova guida suprema dell'Iran. Trump: non durerà; Guerra, 5° giorno. La furia degli Usa. Il muro dell'Iran: Nessuna trattativa con Trump.
Iran, Trump: Uccidere Mojtaba Khamenei? Non lo dico(Adnkronos) - Non sono contento. Così Donald Trump ha commentato per la prima volta la nomina del 56enne Mojtaba Khamenei a Guida Suprema iraniana. Interpellato dal New York Post sulle sue precedent ... startupbusiness.it
Iran, Mojtaba Khamenei nuovo Ayatollah, Trump: non dura/ Irritazione USA con Israele per raid sul petrolioGuerra in Iran, l'irritazione Trump per i raid di Israele al petrolio di Teheran e la replica alla nomina del nuovo Ayatollah Mojtaba Khamenei ... ilsussidiario.net
La Repubblica islamica, nel 1979, ha cacciato lo Scià, la monarchia e la dinastia dei Pahlavi. Oggi però nomina come Guida suprema del Paese Mojtaba Khamenei, il figlio di Ali Khamenei, ucciso in un attacco missilistico statunitense nelle prime ore della gu - facebook.com facebook
Mojtaba Khamenei, 'Guida Suprema degli immobiliaristi'a Londra: 11 ville, 2 case di lusso vicino a William e Kate (e l'ombra dello spionaggio) x.com