Trump sulla nomina di Mojtaba Khamenei | Hanno commesso un errore non so se durerà

Donald Trump ha commentato la nomina di Mojtaba Khamenei come nuova Guida suprema iraniana, dichiarando che si tratta di un errore e che non sa se questa scelta durerà nel tempo. La sua opinione è stata espressa durante un'intervista con Nbc News, in cui ha ribadito il suo disaccordo sulla decisione presa in Iran dopo la morte di Ali Khamenei.