Pisa ufficiale l’arrivo di Hiljemark sulla panchina dei toscani | il comunicato ufficiale

Pisa ufficializza l’arrivo di Hiljemark sulla panchina. Il nuovo allenatore toscano ha firmato un contratto che lo lega ai nerazzurri fino al 2027. La società ha confermato la scelta attraverso un comunicato ufficiale e ora si aspetta di vedere come prenderà in mano la squadra.

Pisa, Hiljemark è il nuovo allenatore dei toscani. Ha firmato fino al 2027. L’obiettivo del tecnico è quello di arrivare alla salvezza. Il comunicato. Il Pisa riparte da Hiljemark. Il tecnico svedese, classe 1992, ha firmato con il club toscano fino al 2027 prendendo il posto di Gilardino. Questo il comunicato ufficiale del club: « La Società Pisa Sporting Club comunica di aver affidato l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima squadra ad Oscar Hiljemark. QUI: ULTIMISSIME JUVE: TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Svedese, classe 1992, Oscar Hiljemark dopo una importante carriera da calciatore chiusasi ad appena 28 anni e impreziosita da un titolo Nazionale Svedese (Elfsborg 2012), una Eredivisie (PSV Eindhoven 2015) e dal titolo di Campione d’Europa Under 21 (2015) con la maglia della Nazionale Svedese con cui ha partecipato anche al Mondiale 2018 collezionando 28 presenze (2 gol), ha intrapreso nel 2021 quella da allenatore sulla panchina dell’Aalborg nella Massima Serie danese; nel 2024 il ritorno all’Elfsborg, squadra con cui colleziona due piazzamenti importanti nella Allsvenskan e 16 gare in Europa League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

