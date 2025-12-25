Zelensky sente Witkoff e Kushner

19.10 Colloquio telefonico tra Voldymyr Zelensky e gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner dopo che il presidente ucraino ha rivelato i dettagli del nuovo piano messo a punto con gli Usa. "Abbiamo discusso - ha spiegato il leader ucraino sui social - di alcuni importanti dettagli sui lavori in corso. Ci sono delle buone idee che possono contribuire al risultato di una pace duratura". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Ucraina, Zelensky sente Witkoff e Kushner: “Telefonata costruttiva” Leggi anche: Zelensky sente Witkoff e Kushner sul nuovo piano. Il Cremlino: "Lui inadeguato per arrivare alla pace" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Trump: Più vicini che mai alla fine della guerra. I leader europei a Berlino - Media, colloqui Usa-Ucraina forse nel fine settimana a Miami, all'esame le mappe; Trump sente europei e Putin: “Risolti quasi tutti i problemi, vogliono la fine della guerra”; Zelensky sente Witkoff e Kushner, 'discussi dettagli del piano'; Zelensky: “Tutti sogniamo che lui (Putin) muoia, ma chiediamo la pace”. Il Cremlino avanza dubbi sulla sua lucidità. Zelensky sente Witkoff e Kushner sul nuovo piano. Il Cremlino: 'Lui inadeguato per arrivare alla pace' - Dopo il videomessaggio del leader ucraino alla nazione in cui ha affermato: 'Tutti esprimiamo un desiderio: che (Putin) muoia'. ansa.it

Trump envoy meets with Putin in Russia as US pushes for Ukraine peace deal

