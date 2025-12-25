Zelensky sente Witkoff e Kushner

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

19.10 Colloquio telefonico tra Voldymyr Zelensky e gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner dopo che il presidente ucraino ha rivelato i dettagli del nuovo piano messo a punto con gli Usa. "Abbiamo discusso - ha spiegato il leader ucraino sui social - di alcuni importanti dettagli sui lavori in corso. Ci sono delle buone idee che possono contribuire al risultato di una pace duratura". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Leggi anche: Ucraina, Zelensky sente Witkoff e Kushner: “Telefonata costruttiva”

Leggi anche: Zelensky sente Witkoff e Kushner sul nuovo piano. Il Cremlino: "Lui inadeguato per arrivare alla pace"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Trump: Più vicini che mai alla fine della guerra. I leader europei a Berlino - Media, colloqui Usa-Ucraina forse nel fine settimana a Miami, all'esame le mappe; Trump sente europei e Putin: “Risolti quasi tutti i problemi, vogliono la fine della guerra”; Zelensky sente Witkoff e Kushner, 'discussi dettagli del piano'; Zelensky: “Tutti sogniamo che lui (Putin) muoia, ma chiediamo la pace”. Il Cremlino avanza dubbi sulla sua lucidità.

zelensky sente witkoff kushnerZelensky sente Witkoff e Kushner sul nuovo piano. Il Cremlino: 'Lui inadeguato per arrivare alla pace' - Dopo il videomessaggio del leader ucraino alla nazione in cui ha affermato: 'Tutti esprimiamo un desiderio: che (Putin) muoia'. ansa.it

zelensky sente witkoff kushnerZelensky sente Witkoff e Kushner, 'discussi dettagli del piano' - Colloquio telefonico tra Voldymyr Zelensky e gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner dopo che il presidente ucraino ha rivelato i dettagli del nuovo piano messo a punto con gli Usa. msn.com

Guerra Ucraina, Zelensky: “colloqui positivi con Witkoff e Kushner. Buon Natale a Trump” - Volodymyr Zelensky ha reso noto di aver avuto “un ottimo colloquio con l’inviato speciale del presidente Trump Steve Witkoff e Jared Kushner“, che ha ringraziato in un post su X “per l’approccio costr ... strettoweb.com

Trump envoy meets with Putin in Russia as US pushes for Ukraine peace deal

Video Trump envoy meets with Putin in Russia as US pushes for Ukraine peace deal

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.