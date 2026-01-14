Ucraina Bloomberg | Witkoff e Kushner presto a Mosca per vedere Putin – La diretta

L’Unione europea pianifica di erogare a Kiev un prestito di 90 miliardi di euro per il 2026 e 2027, con il coinvolgimento di 24 Stati membri. Nel contesto internazionale, sono emerse notizie su possibili incontri tra figure di rilievo come Witkoff e Kushner a Mosca per incontrare Putin, mentre la situazione in Ucraina resta al centro dell’attenzione globale.

L’Unione europea sempre al fianco dell’Ucraina. Bruxelles prevede di concedere a Kiev un prestito di 90 miliardi di euro per il 2026 e 2027 e con la partecipazione di 24 dei 27 Stati Membri. La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, inoltre, non dimentica l’idea di utilizzare i beni russi immobilizzati affermando che la proposta resta sul tavolo. Per quanto riguarda le trattative per l’ accordo di pace, Steve Witkoff e Jared Kushner, inviati di Donald Trump, a breve potrebbero recarsi a Mosca per incontrare il presidente russo Vladimir Putin. L’ultimo summit risale al 2 dicembre scorso. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Bloomberg: “Witkoff e Kushner presto a Mosca per vedere Putin” – La diretta Leggi anche: Bloomberg: Witkoff e Kushner presto a Mosca per un nuovo incontro con Putin Leggi anche: Ucraina-Russia, Putin: “Se l’Europa vuole la guerra siamo pronti”. Cominciato l’incontro con Witkoff e Kushner a Mosca, news in diretta Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Ucraina, raid russo su Kryvyi Rih: 45mila persone senza elettricità; Vertice dei Volenterosi, Macron, Starmer e Zelensky firmano la forza di pace per il dopoguerra - Mosca: due morti in attacchi ucraini in Russia; Guerra Ucraina - Russia, tutte le news. Media: Witkoff e Kushner domani a summit Volenterosi; I Volenterosi, sì a una garanzia di pace in Ucraina: “Sostegno Usa”. Chigi: “No a truppe italiane”. Ucraina, Witkoff e Kushner verso missione a Mosca per incontro con Putin - Gli inviati Usa Witkoff e Kushner pianificano una visita a Mosca per incontrare Putin, mentre la Russia continua a colpire infrastrutture critiche ... adnkronos.com

Media, Witkoff e Kushner presto a Mosca per incontrare Putin. Attacchi russi sulle città ucraine - Ucraina, Witkoff e Kushner forse di nuovo a Mosca entro il mese Gli inviati speciali del presidente statunitense Donald Trump, il finanziere Steve Witkoff e il genero Jared Kushner, potrebbero recarsi ... msn.com

Witkoff e Kushner verso Mosca per incontrare Putin - In risposta, l’Ucraina ha condotto un attacco con droni contro la regione russa di Rostov, nel sud del Paese. altarimini.it

#Ucraina Gli inviati del presidente USA Trump, Witkoff e Kushner, andranno presto a Mosca per incontrare il presidente russo Putin per i negoziati di pace. Lo scrive Bloomberg. x.com

Il piano di Starmer e Macron per l'Ucraina mostra le fragilità dell’Europa Il premier britannico e il presidente francese hanno promesso fino a 15mila soldati in Ucraina in caso di cessate il fuoco. Ma, come sottolinea Bloomberg, la realtà è ben diversa. Inizialme facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.