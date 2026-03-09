windows 11 testa il ritorno al controllo totale delle azioni rapide

Microsoft ha avviato il 2026 con un aggiornamento di Windows 11 che introduce il ritorno al controllo completo delle azioni rapide. L’azienda ha deciso di concentrare gli sforzi sulla stabilità del sistema operativo, lasciando da parte momentaneamente le nuove funzionalità legate all’intelligenza artificiale. La modifica riguarda le impostazioni di gestione delle azioni rapide, ora più personalizzabili dagli utenti.

Microsoft ha aperto il 2026 concentrandosi sulla stabilità di Windows 11, riducendo l’attenzione esclusiva alle novità legate all’intelligenza artificiale. I segnali provenienti dal canale Dev confermano che la società di Redmond sta ascoltando i back degli utenti per sistemare ciò che non funziona. La novità più attesa riguarda il Centro di controllo. Nella build 26300.7965 di Windows 11 Insider Preview (KB5079385), rilasciata venerdì scorso, emergono i primi segnali di un ritorno alla personalizzazione totale delle azioni rapide. Fino ad oggi, il pannello delle impostazioni rapide era rigido: gli utenti potevano spostare le icone, ma non eliminarle. 🔗 Leggi su Billipop.com

