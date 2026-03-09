WhatsApp per Android ha introdotto un aggiornamento che riguarda l’aspetto delle chat, con la ridisegnazione delle bolle dei messaggi. L’interfaccia utente è stata modificata per offrire un aspetto più elegante e moderno. La novità interessa direttamente gli utenti che utilizzeranno la versione aggiornata dell’app, migliorando l’estetica delle conversazioni sul loro dispositivo.

L’interfaccia utente di WhatsApp su Android sta ricevendo un aggiornamento estetico che modifica in modo significativo i contenitori dei messaggi. La novità, emersa nell’ultima build beta distribuita tramite il Google Play Beta Program, punta su forme più morbide e arrotondate. Secondo WABetaInfo, il raggio degli angoli delle bolle è stato aumentato, dando un aspetto più armonico e moderno alle chat. Il restyling non riguarda solo i messaggi di testo: anche sondaggi, eventi e file multimediali seguono lo stesso schema grafico, garantendo uniformità visiva in tutta l’app. Una delle modifiche più evidenti riguarda il trattamento di immagini e video. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - WhatsApp per Android: chat più eleganti con bolle ridisegnate

Articoli correlati

WhatsApp testa “Riprendi”: continua le chat Android sul PCWhatsApp sta sperimentando su Windows 11 una nuova funzione chiamata “Riprendi”, pensata per permettere agli utenti di riprendere le conversazioni...

Arriva su Whatsapp la chat protetta dal lucchetto: ecco come funziona la modalità “segreta” e come attivarla su iOS e AndroidL'app di messaggistica ha introdotto la nuova funzionalità per offrire agli utenti un nuovo livello di privacy, superiore all'attuale sistema...

Contenuti utili per approfondire WhatsApp per Android chat più eleganti...

Temi più discussi: WhatsApp su Windows 11 con Resume, a cosa serve e come funziona; Come attivare la funzione Chat di terzi su WhatsApp per ricevere messaggi da altre app e disattivarla; WhatsApp a pagamento è pronto: ecco cosa offrirà; WhatsApp cambia look alle chat: nella beta Android arrivano i nuovi messaggi con design arrotondato.

WhatsApp Beta rende più moderne le chat con una modifica graficaNelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta di WhatsApp per Android: si tratta della versione 2.26.10.2 ... tuttoandroid.net

WhatsApp cambia look alle chat: nella beta Android arrivano i nuovi messaggi con design arrotondatoLa nuova beta Android di WhatsApp introduce un restyling delle bolle dei messaggi con angoli completamente arrotondati e un’interfaccia più moderna, attualmente in test per alcuni utenti. news.fidelityhouse.eu

339 8362187 – solo messaggi WhatsApp Frosinone Julia – 2 mesi – futura taglia medio-piccola Julia dovrebbe stare su un divano, fare pasticci in casa, mordicchiare un giochino e addormentarsi vicino a qualcuno che la ama. Invece sta passando i suo - facebook.com facebook

"Potresti prestarmi dei soldi": Attenzione a messaggi WhatsApp come questi provenienti dai vostri contatti. I truffatori riescono a impossessarsi degli account di parenti e amici e poi chiedono denaro fingendo di essere loro. Ci sono altre truffe simili #chilhavis x.com