WhatsApp testa Riprendi | continua le chat Android sul PC

WhatsApp ha lanciato la funzione “Riprendi” per consentire agli utenti di continuare le chat Android sul PC Windows 11. La causa di questa novità è la crescente richiesta di connettere facilmente dispositivi mobili e computer, eliminando interruzioni. La funzione permette di riprendere le conversazioni senza perdere tempo, migliorando l’esperienza di utilizzo. La novità si integra con le ultime versioni dell’app, offrendo un modo più fluido di gestire le chat tra dispositivi.

WhatsApp sta sperimentando su Windows 11 una nuova funzione chiamata "Riprendi", pensata per permettere agli utenti di riprendere le conversazioni iniziate su Android direttamente sul PC. La feature è comparsa in alcune build preliminari del sistema operativo, salvo poi scomparire, segno che il progetto è ancora in fase di sviluppo. Microsoft punta da tempo a rendere più fluida la continuità tra dispositivi, seguendo l'esempio di Apple con Handoff, che consente di iniziare un'attività su un device e proseguirla su un altro senza soluzione di continuità. Su Windows 11 esistono già funzionalità simili, anche se piuttosto limitate e poco conosciute.