WGA Awards 2026 | Sinners e One Battle After Another conquistano i premi degli sceneggiatori

Nella notte si è svolta la 78ª edizione dei Writers Guild of America Awards, durante la quale sono stati assegnati i premi agli sceneggiatori. Due titoli, Sinners e One Battle After Another, hanno ricevuto riconoscimenti che li pongono in prima fila nella corsa agli Oscar di quest’anno. La manifestazione ha visto protagonisti i riconoscimenti ufficiali per le migliori sceneggiature.

La 78ª edizione dei Writers Guild of America Awards questa notte ha confermato il dominio di due titoli che stanno segnando la corsa agli Oscar di quest’anno: Sinners e One Battle After Another. Questa edizione dei WGA Awards è stata segnata da un clima di tensione sindacale, con la cancellazione della cerimonia sulla West Coast a causa di uno sciopero in corso, rendendo l’evento di New York l’unico palcoscenico per celebrare le eccellenze della scrittura statunitense. Tra i momenti di carriera, Stephen Colbert ha ricevuto il prestigioso Walter Bernstein Award. Durante la cerimonia tenutasi a Manhattan, Ryan Coogler si è aggiudicato il premio per la Miglior Sceneggiatura Originale per Sinners, mentre Paul Thomas Anderson ha trionfato nella categoria Miglior Sceneggiatura Adattata con One Battle After Another. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

